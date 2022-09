L’incidente a Olbia.

Per cause in corso di accertamento, un camion della DeVizia si è ribaltato in zona industriale di Olbia, davanti alla rotonda dell’Eurospin.

L’incidente, avvenuto, questo pomeriggio, alle 15:10, fortunatamente, non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Olbia, che hanno messo in sicurezza la strada.