Pescano ricci e abbandonano i gusci in un terreno a Olbia

Un altro caso di degrado a Olbia.

Pescare ricci è vietato, ma c’è chi ancora lo fa. Alcuni ignoti, dopo una scorpacciata, hanno pensato bene di abbandonare i gusci in un terreno a Pittulongu, frazione di Olbia.

A fare l’amara scoperta un olbiese in via Rosa dei Venti, che ha postato le immagini sui social. Nella frazione di Olbia le segnalazioni circa episodi di degrado, rifiuti e fatti illeciti sono all’ordine del giorno, mentre in tutto il territorio non si sprecano gli episodi di persone che sottraggono conchiglie, sabbia e altri frutti di mare, nonostante sia reato.