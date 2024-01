Camion trasformati in discariche al porto di Olbia, blitz della Polizia locale

Operazione della Polizia locale contro i rifiuti al porto di Olbia

Blitz della Polizia locale di Olbia nelle aree del porto: scoperti due camion abbandonati che sono diventate discariche. Il nucleo di Polizia ambientale ha messo in atto il sequestro di due autocarri di grosse dimensioni. Abbandonati al Porto di Olbia, fungevano ricettacolo per rifiuti.

Gli autori del reato, per ora ignoti, sono responsabili dell’occupazione abusiva dell’area demaniale, e di abbandono di rifiuti. Questa attività è solo una delle tante che la Polizia locale di Olbia sta eseguendo per tutelare il territorio. Nel 2023 c’è stata la rimozione di 244 auto, che hanno portato a circa 1.700 euro di sanzioni per i trasgressori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui