Arriva in Gallura il “Libro dei francobolli 2023”, ecco dove trovarlo

Anche in Gallura arriva il “Libro dei francobolli 2023”

È disponibile anche in Gallura, negli uffici postali con sportello filatelico di Olbia Centro e Arzachena, “Il Libro dei Francobolli 2023”. La nuova raccolta contenente le 114 carte valori postali emesse lo scorso anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con relativi annulli del giorno di emissione e con un testo che ne illustra il tema.

Il Libro, disponibile oltre che in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito filatelia.poste.it non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni. Ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali. E che tutti insieme rappresentano il nostro Paese come un’affascinante storia di eccellenza.

All’interno del Libro dei Francobolli 2023, che consta di 207 pagine e che è stato realizzato con una tiratura di 6mila esemplari, grande evidenza per le emissioni che hanno riscosso grande interesse nel corso dell’anno come ad esempio i francobolli commemorativi dedicati grande evidenza per le emissioni che hanno riscosso un notevole interesse nel corso dell’anno, come ad esempio i francobolli commemorativi dedicati a Franco Frattini, Papa Benedetto XVI, Alessandro Manzoni, la Regina Elisabetta II, Don Giovanni Minzoni e Italo Calvino.

Ci sono anche quelli della serie “le eccellenze dello spettacolo” dedicati a Franco Zeffirelli, Lelio Luttazzi e Gina Lollobrigida; quelli appartenenti alla serie “Senso Civico”, dedicati a Don Lorenzo Milani e Salvo D’Acquisto. Poi quelli della serie “il patrimonio artistico culturale italiano” dedicati ai Carnevali più antichi d’Italia, Jacovitti, Tex Willer, Umbria Jazz e ai Bronzi di Riace. Infine, quelli della Serie Turistica e i consueti dedicati alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A e al Santo Natale.

