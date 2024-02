Ad Arzachena una campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari

La campagna di prevenzione è stata organizzata dal Comune di Arzachena.

Il Comune di Arzachena avvia una campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari tra i residenti che verrà riproposta annualmente con l’obiettivo di innalzare il benessere e la qualità della vita dei cittadini. Le visite gratuite sono in programma da lunedì 19 febbraio 2024 coordinate dal dottor Edoardo Santoli, cardiologo e cardiochirurgo di chirurgia vascolare, che ha dato disponibilità come volontario.

L’iniziativa è promossa e finanziata tramite l’assessore ai Servizi Sociali Alessandro Careddu.

“La campagna di screening cardiovascolare si aggiunge a quelle proposte per altre patologie negli scorsi anni in collaborazione con associazioni e fondazioni. Questa volta, visto l’interesse mostrato dagli arzachenesi nella fase sperimentale del progetto, abbiamo deciso di acquistare un elettrocardiografo, così da poter organizzare le visite autonomamente – spiega Alessandro Careddu, assessore ai Servizi sociali e Protezione civile -. Con le attività di prevenzione vogliamo supportare i cittadini in ambito sanitario per contribuire a una migliore qualità della vita, stimolando anche quella fascia di popolazione che non presenta particolari patologie ed è poco avvezza ad effettuare controlli periodici preventivi”.

Il Comune di Arzachena comunicherà data e orario degli appuntamenti alle 130 persone con età compresa tra i 40 e i 70 anni che hanno risposto all’avviso pubblicato lo scorso novembre. Il primo ciclo di visite si terrà dal 19 al 23 febbraio 2024. Le prossime sono in agenda a marzo e aprile fino ad esaurimento della lista. La partecipazione alla campagna è legata al possesso di alcuni requisiti: essere residenti nel Comune di Arzachena; godere di apparente stato di buona salute dal punto di vista cardiovascolare; non avere precedenti di ictus, infarto, aritmie e arteriopatie note; presentare fattori di rischio quali ipertensione arteriosa, diabete, fumo, ipercolesterolemia.

A seguito dello screening, si rilascerà il referto per eventuali ulteriori approfondimenti sanitari. Queste sono importanti per fare in modo che il cittadino potrà liberamente avviare rivolgendosi alle strutture, pubbliche o private, che riterrà opportune. Inoltre, i risultati raccolti dal medico durante la campagna di screening cardiologico confluiranno in una relazione finale. I dati, aggregati e anonimizzati, potranno essere oggetto di studi specifici e statistiche.

