Cinque candidati per la Regione, ma ne manca ancora uno

La corsa per le regionali 2019.

E’ quasi tutto pronto per le elezioni regionali in Sardegna, con la data che potrebbe essere quella del 17 o 24 febbraio 2019 come pensato dalla Giunta. Si è ormai delineato lo scacchiere politico dei candidati in corsa, manca un solo candidato.

La magistrata Ines Pisano è la quinta candidata ufficiale dopo Christian Solinas, segretario del Partito Sardo d’Azione per il centrodestra, segue Massimo Zedda, attuale sindaco di Cagliari per il centrosinistra. Mentre per il M5S il candidato è Francesco Desogus, di professione bibliotecario a Cagliari e Andrea Murgia per Autodeterminatzione, una sorta di polo indipendentista formato da sette movimenti. Manca il nome del sesto candidato per Partito dei Sardi, che non si conoscerà prima del 16 dicembre. Il favorito pare sia il segretario Paolo Maninchedda.

