I termini per le domande scadono il 31 dicembre.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha attivato 3 interventi per garantire il diritto allo studio degli studenti meno abbienti. La borsa di studio regionale, il buono libri e la borsa di studio nazionale.

Ma entriamo nel dettaglio. La borsa di studio regionale, relativa all’anno scolastico 2017/2018/ è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado. Sono esclusi coloro che abbiano beneficiato del voucher IoStudio nel 2017.

Possono fare richiesta del buono libri, invece, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Mentre, per quanto riguarda la borsa di studio nazionale, hanno accesso solo gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Entrambe le misure fanno riferimento all’anno scolastico attualmente in corso.

Potranno presentare le domande gli studenti appartenenti a nuclei familiari che siano in possesso di un indicatore Isee inferiore ai 14 mila e 650 euro. I termini scadono il prossimo 31 dicembre. Agli appositi moduli dovranno essere allegate una copia dell’attestazione Isee, una copia del documento di riconoscimento e, per il buono libri, la documentazione comprovante la spesa. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

