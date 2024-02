Sfregiata da una fucilata a Olbia, migliorano le condizioni di ”Bringiolina”

Il cane sfregiato sul musetto da una fucilata a Olbia sta meglio.

Le condizioni del cane sfregiato da una fucilata a Olbia stanno migliorando. A aggiornare sulle condizioni di Bringiolina i volontari che gestiscono il canile cittadino. “È come se non avesse subito nessun intervento, mangia e dorme con una serenità mai vista”, fanno sapere dalla Lida Sez. Olbia.

Bringiolina è stata operata ieri sera, dopo essere stata soccorsa il 13 febbraio scorso dalla Forestale, con ferite terribili e molto magra. Le condizioni in cui la cagnolina è stata ritrovata sono apparse sin da subito disperate: il cane aveva il muso squarciato e la ferita infetta. Durante la radiografia è stato confermato che la cucciola è stata sparata a distanza ravvicinata sul volto.

“Ogni volta si rivive lo stesso film, lo stesso copione – raccontano dall’associazione – cambiano i protagonisti ma la storia è sempre quella purtroppo. Bringiolina fortunatamente ha un carattere meraviglioso, è brava, affettuosa, un grillo, insomma una cavallina felice. Credo che qualcuno in questa storia ci abbia messo “lo zampino”, ma prima di pronunciarci vogliamo osservare il suo approccio coi gatti… È come se non avesse subito nessun intervento, mangia e dorme con una serenità mai vista. Se desiderate aiutarla, per lei abbiamo bisogno di umido a/d della Hill’s.Grazie amici”.

