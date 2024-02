Tanti atleti di spicco per il grande ritorno del Cross Alà dei Sardi

Domenica 25 febbraio il Cross Alà dei Sardi.

Vernissage di alto profilo per il Cross di Alà dei Sardi, Memorial Elisa Migliore, che si svolgerà domenica 25 febbraio e che è stato presentato alla stampa alla presenza delle autorità locali, dal sindaco Francesco Ledda con i suoi colleghi Massimo Satta di Buddusò, Roberto Carta di Oschiri e Emanuele Mutzu di Monti, al Vice presidente del Consiglio Regionale Giovanni Antonio Satta, dall’Assessore alla Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino al presidente della Fidal Sardegna Sergio Lai.

Anche questo testimonia la rapida “ricrescita” della manifestazione sarda, con un passato illustre fatto di presenze di campioni olimpici e mondiali e tornato da qualche anno in calendario grazie all’Asd Alasport e all’ostinazione del suo responsabile Antonello Cocco.

Quella di quest’anno sarà un’edizione di altissimo profilo, con molti atleti di spicco che hanno già annunciato la loro presenza. In campo maschile spicca l’americano di chiare origini kenyane Paul Kipkemoi Chelimo, argento olimpico nel 2016 e bronzo nel 2021 sui 5000 metri. Contro di lui il ruandese Yves Nimubona, lo spagnolo Eduardo Menacho e l’ucraino Andrii Ataminuk, ma soprattutto un folto gruppo di specialisti azzurri, da Pasquale Selvarolo e Nadir Cavagna delle FF.AA. a Marco Fontana Granotto (Atl.Insieme Verona) secondo un paio di settimane fa al Cross di Villa Imperiale. In campo femminile la stella è indubbiamente Nadia Battocletti, sul podio agli ultimi Europei che se la vedrà con Lilac Bohm (HUN) e Maria Forero (ESP).

Altre azzurre in gara Giovanna Selva e Federica Del Buono (Carabinieri), Valeria Roffino (FF.AA.), Elisa Palmero (Esercito). Gli atleti gareggeranno su un circuito disegnato all’esterno del campo sportivo in località Sas Seddas. La lunghezza è di 1 km, da ripetere più volte in base alla categoria. Gli uomini, che partiranno alle 13:25 gareggeranno su 10 giri, le donne (lo start alle 12:55) su 6. Inizio delle gare alle ore 9:30 con le categorie amatoriali femminile, poi a seguire i master e tutte le categorie giovanili. Iscrizioni naturalmente ancora aperte, al costo di 8 euro per le categorie assolute e amatoriali. Le premiazioni riguarderanno i primi 5 assoluti, i primi 3 sardi e i primi 3 di ogni categoria (per Esordienti e Ragazzi i primi 5). La gara junior sarà riservata alle rappresentative regionali, selezionate dai vari comitati.

