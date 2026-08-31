Si è chiusa a Cannigione la manifestazione musicale Echo dei Giganti

Nella meravigliosa cornice del golfo di Cannigione, si è conclusa tra l’entusiasmo e la partecipazione di un folto pubblico la serata finale di Echo dei Giganti. La manifestazione musicale ha trasformato il porto turistico in un vivace palcoscenico dedicato alla promozione dei talenti emergenti. Evento promosso col supporto del Comune di Arzachena, dell’Associazione culturale Fola e dei partner discografici House Of Glass, Ada e Warner Music Italia. Ha rappresentato il culmine di un intenso percorso di formazione, confronto e promozione discografica rivolto ai giovani artisti del panorama musicale.

La serata finale è stata magistralmente condotta da Alessia Fabrizio, che ha guidato il pubblico attraverso le coinvolgenti esibizioni dei finalisti della rassegna. C’erano Dalilah, Federico Lobrano, Veronica Satta, Ludovica Serra, Solosophia, Iora, Viola, Arturo, Matteo Az4rA, Loredana Napoleoni, Fury, Erga e Sol’Asia.

La chiusura della programmazione artistica ha regalato un susseguirsi di spettacoli travolgenti. C’erano Paps (from Paps’n’Skar), il concerto della Mi La Band e i dj set di Jacopo Orecchioni e Tomaso Ferrer Aisoni.

“Un’opportunità concreta per i giovani”

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno sbocco concreto nel settore della musica contemporanea e dell’industria discografica. A sottolineare il valore strategico ed educativo del progetto è stata l’amministrazione comunale di Arzachena tramite le parole dell’assessora Nicoletta Orecchioni. “Questo è un progetto a cui l’amministrazione tiene particolarmente: desideriamo offrire un’opportunità concreta ai giovani, consapevoli di quanto questo settore sia complesso. Per questo è fondamentale coltivare i talenti e farli emergere in ogni modo possibile.”

Il percorso formativo ha visto la partecipazione attiva e il contributo decisivo di figure di primo piano della discografia italiana, tra cui Renato Tanchis (direttore di Ada Music Italia e Warner Music Italia), Gianni Bini, Max Moroldo e Rory Di Benedetto. In merito alla validità dell’iniziativa, Renato Tanchis ha sottolineato l’importanza di creare ponti reali tra i giovani e il mercato, dichiarando: “Progetti come Echo dei Giganti rappresentano un’opportunità unica per i giovani talenti di confrontarsi direttamente con i professionisti del settore e comprendere le reali dinamiche della discografia attuale, offrendo loro uno strumento concreto per trasformare la passione in una vera professione”.

Il gran finale

A coronamento dell’esperienza formativa e artistica vissuta sul palco, al termine della manifestazione è stato consegnato a tutti gli artisti un attestato di partecipazione. Inoltre, grazie al lavoro svolto e alle valutazioni espresse dalla commissione tecnica, tutti i partecipanti alla serata finale avranno l’opportunità di accedere all’inserimento nella compilation e playlist ufficiale prodotta da House Of Glass, distribuita su scala nazionale da Ada e Warner Music Italia. La grande affluenza registrata a Cannigione conferma il successo di un format capace di coniugare spettacolo dal vivo, alta formazione professionale e valorizzazione del territorio di Arzachena.

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