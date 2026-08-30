Carenza di medici nella Asl Gallura, sette delibere per sei strutture

Carenza di medici nella Asl Gallura, gli atti di agosto.

Sette delibere pubblicate nello stesso giorno per ricorrere alle prestazioni aggiuntive del personale medico e sopperire alle carenze di organico. È il quadro che emerge dagli atti della Asl Gallura del 26 agosto e riguarda sei strutture sanitarie tra Olbia e Tempio Pausania.

I provvedimenti interessano la Medicina generale di Tempio Pausania, il Pronto soccorso di Tempio, Ortopedia e Traumatologia di Olbia, Medicina di Olbia, il Centro di Salute Mentale Olbia-Tempio e Anestesia e Rianimazione. Per la maggior parte delle strutture le prestazioni aggiuntive coprono i mesi estivi fino a settembre.

Prestazioni aggiuntive in sei strutture tra Olbia e Tempio.

Per il Centro di Salute Mentale Olbia-Tempio la Asl ha adottato due distinti provvedimenti. La delibera 797 riguarda aprile, maggio e giugno, mentre la 798 interessa luglio, agosto e settembre. In entrambi i casi l’Azienda indica espressamente la necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive del personale medico per sopperire alle carenze di organico.

La stessa motivazione compare per Anestesia e Rianimazione, per la Medicina di Olbia, per Ortopedia e Traumatologia di Olbia e per la Medicina generale di Tempio. Nel caso della Medicina di Olbia il periodo indicato comprende giugno, luglio e agosto; per le altre strutture gli atti fanno riferimento a luglio, agosto e settembre.

Un’ulteriore delibera riguarda il Pronto soccorso dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania. In questo caso la Asl ha autorizzato le prestazioni aggiuntive per agosto e settembre, sempre dichiarando nell’oggetto dell’atto la necessità di sopperire alle carenze di organico del personale medico.

Le prestazioni aggiuntive si rendono necessarie per garantire la continuità dell’attività assistenziale nonostante le carenze di organico.

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Il ricorso a questo strumento non è isolato. Già il 4 agosto la Asl Gallura aveva autorizzato prestazioni aggiuntive anche per la Radiologia di Olbia, con la stessa motivazione legata alle carenze di organico, per un periodo comprendente giugno e i mesi da luglio a settembre. Il 28 agosto l’Azienda ha inoltre conferito un incarico libero-professionale al Pronto soccorso di Tempio e un altro alla Pediatria e Neonatologia.

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