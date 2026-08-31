Incendio a San Teodoro, evacuazioni vicino a La Cinta

Un grosso incendio sta interessando le campagne di San Teodoro.

Un vasto incendio sta interessando l’agro di San Teodoro, nella località Li Petrinieddi. Le fiamme si sono sviluppate in un’area dove la vegetazione entra in contatto con insediamenti e strutture agricole, rendendo necessario l’intervento coordinato delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento. Sul fronte dell’emergenza è operativo il Corpo Forestale, che sta lavorando anche con il supporto di un elicottero biturbina As332 Super Puma decollato dalla base operativa di Alà dei Sardi. A dirigere le attività sul campo è il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione Forestale di Siniscola.

La situazione ha richiesto il rafforzamento del dispositivo aereo.

La Forestale hanno richiesto l’intervento di due Canadair per supportare dall’alto le squadre impegnate a contenere il rogo e rallentare l’avanzata delle fiamme. Nel frattempo, l’emergenza ha portato anche all’adozione di misure a tutela della popolazione. Secondo le informazioni presenti nella Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), nell’ambito delle attività di assistenza alla popolazione della Protezione civile e del soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno disposto in via precauzionale l’evacuazione di una struttura riconducibile a un’azienda agricola Coldiretti. L’evacuazione è stata quindi adottata come misura preventiva in relazione alla vicinanza dell’incendio e all’evoluzione dello scenario. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di circoscrivere il fronte e mettere in sicurezza l’area interessata.

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