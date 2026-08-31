Il 10eLotto premia un fortunato giocatore a La Maddalena

La grossa vincita al 10eLotto a La Maddalena.

La fortuna fa tappa a La Maddalena, dove un giocatore ha centrato un premio da 50mila euro al 10eLotto. La vincita è stata registrata nell’estrazione di venerdì 28 agosto e ha premiato una giocata effettuata in via Cesare Balbo. Il premio è arrivato grazie a un 9 Oro, una delle modalità di gioco previste dal 10eLotto. La combinazione risultata vincente ha permesso di portare nell’arcipelago un bottino di 50mila euro, trasformando una normale giocata in una delle vincite più significative registrate nell’ultimo concorso.

La vincita si aggiunge al quadro nazionale dell’ultima estrazione, che ha distribuito complessivamente 10,9 milioni di euro in premi. Dall’inizio dell’anno, secondo i dati relativi al gioco, il totale delle vincite al 10eLotto ha raggiunto quota 2,6 miliardi di euro. Numeri che confermano la presenza capillare del gioco sul territorio italiano e il volume complessivo dei premi assegnati nel corso del 2026.

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