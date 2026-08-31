Da Trieste alla Gallura a piedi, impresa da 7mila chilometri

L’impresa di Luca Terenziani in Gallura.

Il Comune di Santa Teresa di Gallura celebra il compimento di un’impresa escursionistica senza precedenti. Luca Terenziani, noto come “Jesus”, ha concluso con successo la percorrenza del Sentiero Italia Cai, consolidandosi tra i protagonisti dei cammini di lunga percorrenza a livello internazionale. Un’avventura in solitaria e in tenda protrattasi per oltre quindici mesi, lungo uno degli itinerari di trekking più estesi al mondo.

Il tracciato, avviato da Muggia in provincia di Trieste, ha attraversato l’intero arco alpino per poi risalire la Sardegna, partendo da Cagliari e culminando nell’estremità nord dell’isola. Le metriche dell’impresa descrivono uno sforzo fisico e mentale eccezionale: superati i 7.000 chilometri di cammino e accumulati 350.000 metri di dislivello positivo, una quota equiparabile alla salita della cima dell’Everest per ben 40 volte. Il percorso ha richiesto grande tenacia e determinazione, messe alla prova anche da un grave arresto forzato di tre mesi dovuto a problemi di salute.

Mentre la cartografia ufficiale del Club Alpino Italiano individua nella costa gallurese il punto di avvio del tracciato, per l’escursionista la Gallura ha rappresentato lo storico traguardo finale di questo memorabile viaggio. “Siamo profondamente orgogliosi che la sua straordinaria avventura si sia conclusa proprio qui – dichiara l’assessore al turismo e sport Alessandro Alluttu -. Accogliere Luca all’ultima tappa, dopo migliaia di chilometri, è per tutta la nostra comunità un momento di grande valore e prestigio”. L’arrivo a Santa Teresa di Gallura sancisce la conclusione di un’avventura che unisce valore sportivo, promozione del territorio e spirito d’adattamento, lasciando un segno indelebile nella storia del trekking italiano.

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