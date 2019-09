I cantanti del Capodanno 2020 a Olbia.

Non è nemmeno finita l’estate, ma il sindaco Settimo Nizzi e l’assessore al Turismo Marco Balata sono già al lavoro per organizzare il Capodanno di Olbia. Le bocche sono cucite, ma dagli uffici di via Dante sono filtrate già le prime idiscrezioni.

La pista più accreditata per il concertone di fine anno è quella di Coez, tra le star del momento del rap italiano e amico di Salmo. Che come si dice, quando si tratta di portare un grande nome della musica, un amico in comune non gusta. Era stato così anche l’anno scorso in occasione della prima edizione dell’Olbia Tattoo Show.

Per vincere le reticenze di Fabri Fibra, fece da mediatore proprio lo stesso Salmo. Se l’ipotesi Coez dovesse andare buca, resta invece sempre la carta della cantante Elisa, che il Comune avrebbe voluto per fare gli auguri lo scorso primo gennaio. Per ingaggiare i due cantanti non ci sono nemmeno problemi di cachet, visto che il Comune è pronto a mettere a disposizione per l’organizzazione dei festeggiamenti di Capodanno una cifra almeno pari a quella dello scorso anno. A sei zeri.

