I distributori di benzina meno cari in Gallura.

Il costo del carburante sale alle stelle e anche la preoccupazione degli automobilisti alla ricerca del prezzo più basso. Anche in Gallura, in queste ore, i distributori di benzina e diesel sono stati presi d’assalto, soprattutto alla ricerca di quello meno caro.

Una ricerca complicata però visto che negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti hanno subito una vera e propria impennata e i distributori sono costretti a ritoccarli ogni giorno. A stilare una classifica sui prezzi è l’Osservaprezzi Carburanti del ministero dello Sviluppo Economico.

Dove trovare benzina più economica in Gallura.

Il prezzo della benzina e del gasolio hanno superato la soglia psicologica dei 2 euro anche in Gallura e corre pericolosamente verso i 2,50 euro al litro. Secondo i dati dell’Osservaprezzi e tenendo in considerazione i prezzi comunicati tra ieri e oggi tra i distributori meno cari ci sono Q8 sulla strada provinciale Olbia – Golfo Aranci con 2,019 al litro per la benzina e Stella Marina di Loiri Porto San Paolo con il 2,069.

Per quanto riguarda i prezzi comunicati oggi invece tra i più economici troviamo l’Esso di Arzachena con 2,099 euro per la benzina e 2,049 euro per il gasolio. Alla Tamoil di Aglientu e alla Esso di Santa Teresa Gallura la benzina si trova a 2,169 euro. Altresì al distributore Esso di Oschiri e Olbia il prezzo è di 2,179 euro al litro. Inoltre alla Tamoil di Arzachena la benzina costa 2,189 euro e il diesel sale vertiginosamente a 2,499 euro.