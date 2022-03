L’antica tradizione della scatola di cartone.

Prosegue a La Maddalena la tradizione finlandese della scatola di cartone, di cui è il primo comune in Sardegna.

Il regalo.

La scatola di cartone in Finlandia è una tradizione ancora viva che risale agli anni ’30. Un regalo del Governo, a tutte le donne in dolce attesa, progettato per simboleggiare un egualitario inizio della vita di tutti i bambini, indipendentemente dal ceto sociale.

Al suo interno si trovano i beni necessari per affrontare al meglio i primi mesi di vita dei bambini: copertine, lenzuolini, bavaglini, accappatoio, prodotti per l’igiene e piccoli giochi. Contiene inoltre la tessera della biblioteca comunale, ricca di libri e fornita anche di una sezione dedicata ai più piccoli.

Ieri mattina il sindaco Fabio Lai e l’assessore alle politiche giovanili Stefania Terrazzoni hanno consegnato le scatole ai primi nati del 2022 per un totale di 8 maschietti e 2 femminucce. Il progetto prevede che al momento della registrazione di ogni bambino, gli uffici comunali del servizio anagrafe attivino l’iter e successivamente contattino i genitori al fine di consegnare la scatola per ogni figlio appena nato. Un’idea che parte da lontano proposta nel 2017 dallo stesso sindaco Fabio Lai, al tempo consigliere di opposizione, che oggi diventa realtà grazie all’impegno dell’assessore Stefania Terrazzoni.

“In un momento così particolare per le future mamme maddalenine, a causa delle limitazioni sanitarie dovute alla pandemia, un amministratore deve farsi sentire vicino anche con piccoli gesti come questo –afferma Terrazzoni – quello che ci è piaciuto fin dall’inizio di questo progetto, inserito nel programma elettorale, è il suo forte messaggio che vuole simboleggiare un egualitario inizio della vita per tutti i bambini. La filosofia alla base di questo dono sta nella volontà di esprimere anche un senso di appartenenza ad una piccolo comunità che deve essere una grande famiglia”.