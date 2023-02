Carenza di forze dell’ordine a Olbia.

A Olbia c’è una carenza di forze dell’ordine e nella polizia locale. L’allarme viene dato dai consiglieri di minoranza nell’ultimo Consiglio comunale. L’opposizione ha presentato una mozione, con una richiesta al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, di porre rimedio, “chiedendo al Ministero degli Interni, il potenziamento dell’organico”, si legge nel documento.

La mozione arriva dopo gli ultimi fatti accaduti nel centro storico, dove un ragazzo è stato massacrato di botte da una baby gang. In città manca anche un impianto di videosorveglianza, denunciano i consiglieri. “Quello che vogliamo con questa mozione è che il nuovo ministro venga messo a conoscenza della situazione che c’è a Olbia – ha detto la consigliera di Olbia Democratica – Grande Coalizione, Ivana Russu -. Gli organici devono essere aumentati perché è un territorio dinamico, ci sono maggiori problematiche”.

La mozione presentata dalla minoranza del Consiglio comunale di Olbia, tuttavia, è stata respinta, ottenendo i voti contrari della maggioranza. “Per diversi punti la mozione è condivisa – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale, Marzio Altana -. Il problema è che noi abbiamo una città che non possiamo dire insicura. C’è un problema, che è tipico di altre città anche più piccole, da una parte abbiamo anche un enorme sforzo, dal punto di vista del controllo del territorio. Dall’altra anche un grosso lavoro, di prevenzione che viene fatto in silenzio. Il fatto che ci sia un’esigenza di quel tipo c’è senza dubbio e ne abbiamo discusso tanto. Si è pensato che non sia questo il percorso da seguire. Ma che il sindaco continui a prendere contatti e cercare di trovare una soluzione che precedentemente non si è trovata, in maniera tale che non si passi per prendere contatti con il Ministero ma attraverso i passaggi istituzionali e gerarchici che sono necessari”.

