Maltempo e piogge in Sardegna, prorogata l’allerta meteo

Nuova allerta meteo per maltempo in Sardegna.

In Sardegna non cessa di piovere e la protezione civile della Regione decide di prorogare l’allerta meteo fino a domani per maltempo. Il provvedimento, viste le pessime condizioni meteorologiche, è stato esteso a partire dalle ore 21 del 28.02.2023 e sino alle 21 del 1 marzo.

“Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale – si legge nell’avviso -, con cumulati localmente elevati in particolare sulla Sardegna meridionale. Inoltre, nella prima parte della giornata di domani saranno possibili, sulle coste meridionali dell’Isola, vendi localment forti con raffiche fino a burrasca dai quadranti meridionali in successiva rotazione da nord-ovest”. Piogge anche sulla Gallura, dove le temperature subiranno un calo, con nevicate dagli 800 metri.

