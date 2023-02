Dopo la morte di Antonio sul lungomare di Olbia arriva la ringhiera

La ringhiera nel lungomare di Olbia.

Nel nuovo lungomare di Olbia arriva la ringhiera protettiva. Da tempo i residenti si interpellavano sulla sicurezza della pista ciclopedonale sul mare, soprattutto dopo l’incidente avvenuto lo scorso dicembre che è costato la vita ad Antonio Usai sul lungomare Cossiga.

Gli operai fino a questa mattina erano al lavoro per la posa della barriera di alluminio, che metterà in sicurezza quel tratto di strada dove la pista ciclabile e pedonale sono vicini alla banchina del porto. Non sarà però messo in sicurezza anche il tratto dove morì Usai, scatenando infinite polemiche sull’assenza della ringhiera in via Redipuglia. Tuttavia, alcuni olbiesi hanno espresso i loro malumori sul ritardo di questo intervento, arrivato “solo ora che è morta una persona”. Secondo i residenti se le barriere fossero arrivate prima dell’apertura del nuovo waterfront, Antonio non sarebbe morto.

