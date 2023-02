Il carro dedicato al giovane Achille.

Al Carnevale di Olbia ha sfilato anche il carro dedicato al 14enne scomparso a Olbia. Un’idea per ricordare Achille, il ragazzo che nessuno ha dimenticato in città. A realizzarlo il gruppo dei “Ragazzi di Zona Bandinu” e le Api del Rugby di Olbia. Il tema era infatti quello delle api. Tantissimi giovani vestiti da ape hanno sfilato per le vie di Olbia.

“Vola in alto piccola ape”, recita il carro. Il padre si è commosso a vedere la dedica al giovanissimo figlio scomparso soltanto pochi mesi fa, lasciando un grande vuoto a Olbia. “Achille si sarà commosso nel vedere gli amici di zona Bandinu ZB che hanno sfilato con il loro carro dedicato alla piccola ape.Un grazie a tutti; alla ZB, all’ Olbia Rugby 1982 Api Olbiesi e al grande aiuto di Roberto Spano. Grazie a tutti. Achille ti amo”, ha scritto sui social.