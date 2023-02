La sfilata del carnevale di Olbia.

Grande folla per il carnevale di Olbia, con la tradizionale sfilata dei carri che è tornata dopo due anni nelle vie del centro storico. Oggi alla manifestazione c’erano numerosi bambini con famiglie e tanti giovanissimi, ma non è nemmeno mancata la partecipazione dei più grandi.

Erano 4 i carri che hanno sfilato oggi in via Principe Umberto, fino al waterfront cittadino. Ha aperto la manifestazione il carro dedicato ai supereroi, con le maschere dei personaggi della Marvel. Ha seguito uno scuolabus con le maschere delle api e quello in tema horror. Pochi carri, ma tantissime maschere per le strade e molto entusiasmo.

Un carnevale che ha acceso qualche tiepida polemica sulla sua organizzazione in versione ridotta. Domenica scorsa, infatti, non si è tenuta la sfilata come accadeva gli anni scorsi. Qualche malumore si era concentrato su un Corso Umberto semi vuoto, senza feste né bambini in giro. Ma oggi la sfilata ha riportato in piazza, dopo più di due anni di pandemia, la tradizionale festa del Carnevale molto apprezzata dagli olbiesi e quel clima di gioia che mancava un po’ a tutti.