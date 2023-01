Ha cercato svaligiare un ristorante grazie a un cartello stradale

Ha sfondato l”ingresso di un ristorante con un cartello stradale per entrare e svuotare la cassa, ma è finito in manette. Un 41enne è entrato in azione verso l’alba di oggi nel centro di Cagliari. Con un cartello stradale ha sfondato il portoncino del ristorante dello chef Luigi Pomata in viale Regina Margherita, provocando un danno di circa cinquemila euro. Una volta dentro ha asportato il registratore di cassa, con circa 400 euro in contanti. Ma quando stava uscendo col bottino si è trovato davanti i carabinieri, che l’hanno arrestato.

Su disposizione della Procura è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per domani al Tribunale di Cagliari. I carabinieri stanno verificando le riprese degli impianti di videosorveglianza presenti nel quartiere Marina per verificare se l’arrestato sia responsabile anche di un altro colpo. Poche ore prima un furto era stato messo a segno in un ristorante che si trova lì vicino, Su Cumbidu. Il 41enne di Assemini era già stato denunciato da militari dello stesso reparto l’altro ieri per un tentativo di furto avvenuto presso un negozio di complementi d’arredo di viale Monastir, Arca Tre Srl.

