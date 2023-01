Nonni e nipoti insieme per l’epifania alla casa di riposo di Luras

Epifania di sorrisi e divertimento tra nonni e nipoti nella casa di riposo di Luras. “La pandemia ci ha precluso tante, troppe, cose – spiegano dal Comune di Luras -. Una delle più dolorose è stata la mancanza di possibilità di trascorrere un po’ di tempo in serenità con i nostri amati ospiti della casa di riposo.

Ieri, seppur con tutte le attenzioni del caso, abbiamo voluto festeggiare con loro l’arrivo della befana tra balli, dolci, sorrisi e musica”.

“Grazie alla cooperativa Oltrans Service e alla direttrice della struttura Debora, al Minifolk Tamponeddu per la graditissima presenza, grazie al maestro Alessandro Secchi per l’intrattenimento prima durante e dopo lo spettacolo, a Roberto Careddu per le sue note festanti, alle ragazze di danza moderna della scuola Civitas Mariana, ai componenti del Gruppo Folk di Luogosanto per la presenza – spiegano -. Vedere i nostri piccoli ballerini esibirsi per i pilastri della nostra società in un periodo in cui i valori più sani e genuini sembrano scomparire sempre più è stato emozionante e toccante. Un’esperienza da ripetere che aiuterà a mantenere ed accrescere le nostre tradizioni, ad attingere dalla saggezza altrui e a conoscere con meraviglia e stupore quanto i nostri anziani hanno da tramandarci”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui