I tamponi nella casa di riposo.

Il sindaco di Padru Antonio Satta ha richiesto, con un’ordinanza, tamponi a tappeto per tutto il personale e i pazienti della casa di riposo, Rsa Smeralda. Il provvedimento è stato preso in seguito al risultato positivo del test per il coronavirus su un ospite della struttura.

“La situazione in Sardegna è molto complessa, purtroppo – ha dichiarato Satta all’agenzia di stampa Ansa – Manca il numero necessario dei tamponi e il problema resta, con evidente seria preoccupazione per il diffondersi dell’epidemia di coronavirus”.

(Visited 271 times, 359 visits today)