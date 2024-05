In discussione i controlli degli autovelox nelle Zone 30 di Olbia.

La nuova normativa sugli autovelox entrerà in vigore il 12 giugno e potrebbe mettere in discussione i controlli sulle Zone 30 di Olbia. Attualmente, in Italia non esistono strumenti di controllo della velocità omologati. Questo perché manca un decreto specifico, sebbene l’approvazione degli strumenti sia stata considerata equivalente dal ministero dei Trasporti. Tuttavia, il nuovo decreto non risolve completamente questo problema.

I controlli sulle Zone 30.

Gli autovelox possono essere utilizzati se il limite di velocità è pari o superiore a 30 chilometri/orari sulle strade ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali. Ad eccezione di situazioni particolari, gli autovelox non possono essere impiegati su strade con limiti di velocità inferiori di oltre 20 chilometri/orari rispetto a quelli previsti dal Codice della strada per quel tipo di strada. La distanza tra il segnale che indica il limite di velocità e l’autovelox deve essere di almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e di almeno 75 metri su tutte le altre strade. Inoltre, la distanza minima tra due autovelox deve essere di almeno 500 metri nelle aree urbane e nelle zone di confine con le aree extraurbane.

