Il concorso artistico ad Arzachena.

Il Museo civico Michele Ruzittu di Arzachena ospita la premiazione del concorso artistico dal titolo “Il Bel Paese di Arzachena secondo i nostri ragazzi” nell’ambito della mostra “Il Bel Paese – Il paesaggio italiano tra l’Ottocento e il Novecento” inaugurata lo scorso aprile.

L’evento, in programma sabato 1 giugno, alle 11, è organizzato dal Comune di Arzachena in collaborazione con il Magmma Museum di Villacidro e la società municipalizzata Ge.se.co Arzachena ed è promosso dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino.

Al primo piano del museo saranno esposti 50 disegni realizzati da altrettanti studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori accanto ai 4 capolavori di Carlo Carrà, Giovanni Fattori, Ottone Rosai e Jean Baptiste Corot, già protagonisti dell’esibizione “Il Bel Paese”: un’occasione in più dedicata ai giovani e alle famiglie per visitare il museo. I disegni resteranno al primo piano della struttura in via Mozart fino 30 giugno 2024, mentre per ammirare i capolavori di Carrà, Fattori, Rosai e Corot c’è tempo fino al 21 luglio 2024, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

“Il concorso artistico pensato per le scuole medie è ispirato al tema ‘Apri la finestra della tua camera e descrivi il tuo mondo‘ per far riflettere le nuove generazioni sul valore del paesaggio – precisa Valentina Geromino, delegata alla Cultura -. È una novità dedicata ai giovani che integra il progetto di successo avviato nel 2023 con cui, ogni anno, vogliamo portare 4 capolavori di grandi maestri dell’arte in città. In questo modo, puntiamo al coinvolgimento sempre più attivo e diretto dei ragazzi e delle loro famiglie in ambito culturale“.

La giuria, formata dal direttore artistico della mostra, Walter Marchionni, da Micaela Pisciottu e Marco Fenu, consegnerà un premio ai primi tre classificati.

Per ulteriori informazioni sulle esposizioni permanenti e temporanee ospitate al Museo civico Michele Ruzittu di Arzachena contattare i numeri 0789/840106 e 0789/840107, o scrivere all’indirizzo email museo@gesecoarzachena.it.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui