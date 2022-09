Caso Geovillage, dopo 3 mesi Docche lascia il carcere e va ai domiciliari

Il giudice di Tempio ha accolto la richiesta dei legali.

Il patron del Geovillage, Gavino Docche, lascia il carcere e va ai domiciliari. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Tempio, accogliendo la richiesta degli avvocati difensori dell’imprenditore. Il 69enne, accusato di presunta bancarotta fraudolenta, era finito in carcere a Bancali lo scorso giugno.

La procura lo accusa anche di falso in bilancio e del mancato versamento delle ritenute d’acconto. La società aveva inoltre un debito di 158milioni di euro, di cui 43milioni all’erario. Coinvolte sei società di cui quattro fallite in dieci anni, dal 2012 al 2022. Si tratta di Geocostruzioni, Sviluppo Olbia, Real Effegi e Geogramma. L’uomo si era difeso sostenendo di non avere più alcun ruolo nell’amministrazione delle società. Oltre a Gavino Docche sono indagati anche la moglie e il figlio Fabio Docche, attualmente a piede libero.