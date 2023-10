Respinto l’arresto per la coppia accusata di aver ucciso Rosa Bechere.

Il caso di Rosa Bechere è ancora un mistero. Ancora non c’è un corpo, non c’è un colpevole. La richiesta di arresto per Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu è stata respinta. La coppia resta comunque indagata per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Rosa Bechere, una donna scomparsa il 25 novembre 2022 e mai più ritrovata.

Gli inquirenti ritengono che la coppia l’abbia uccisa e fatto sparire il suo corpo. Si sostiene che Meloni e Beccu abbiano stordito la vittima con un farmaco a base di benzodiazepine, derubandola successivamente del denaro e delle carte di credito che aveva in casa.

Oltre all’omicidio, i due sono accusati di rapina, lesioni, furto dell’auto e delle carte di credito di Rosa Bechere. Il tribunale del Riesame di Sassari ha confermato la decisione della gip di Tempio Pausania di respingere la richiesta di arresto per la coppia. Il difensore degli indagati ha presentato una memoria di cento pagine per dimostrare che i suoi assistiti non hanno nulla a che fare con la sparizione e il presunto omicidio di Rosa Bechere.

Il pubblico ministero ha insistito sulla necessità di applicare la misura cautelare in carcere per Meloni e Beccu, ma il Riesame ha deciso di negarla. Le motivazioni verranno rese note tra 45 giorni e solo allora il pm deciderà se presentare un ulteriore ricorso. L’avvocato della coppia ha dichiarato che, al momento, non rilascia commenti, ma che il fatto che quattro giudici abbiano rigettato la richiesta del pm fa pensare che questa sia la verità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui