Due importanti iniziative sulla vela La Maddalena

“Un giugno dedicato alla vela“, così l’assessore al Turismo di La Maddalena Gianvincenzo Belli annuncia gli appuntamenti nell’arcipelago. “Appena terminato il primo tour di catamarani che hanno sostato per due notti nella nostra Cala Gavetta, in attesa di altri due tour che arriveranno il 17 e il 19, l’isola è pronta a ricevere dal 23 al 26 giugno il “Marina militare Nastro rosa tour, il giro dell’Italia a vela edizione 2024 – annuncia Belli -. Organizzato da A.S.D. Nastro Rosa Tour ed il Ministero della Difesa per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., SSI Sports & Events, in collaborazione con la Marina Militare Italiana ed ENIT l’Agenzia Nazionale del Turismo. Dalla forte connotazione istituzionale, il Marina Militare Nastro Rosa Tour è una Manifestazione Sportiva con l’impronta della Marina Militare a cui il Coni ha concesso il proprio patrocinio”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui