Catamarano in fiamme a Olbia, indagini in corso

Le indagini sul catamarano in fiamme a Olbia.

Proseguono le indagini sull’incendio che ieri sera ha interessato un catamarano nel piazzale interno del cantiere nautico Sardinia Yacht Services, situato lungo viale Isola Bianca. L’allarme è scattato quando le fiamme hanno avvolto l’imbarcazione, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del locale Distaccamento.

Sono in corso gli accertamenti.

Gli operatori del 115, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a contenere il rogo e a impedire che le fiamme si propagassero alle altre barche presenti nel cantiere, limitando così i danni complessivi. Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute e sono oggetto di verifiche approfondite da parte degli investigatori.

Non si registrano feriti.

Secondo quanto ricostruito finora, il catamarano colpito dal fuoco non aveva occupanti al momento del fatto, e non si registrano feriti. Le autorità competenti stanno procedendo con rilievi e controlli per stabilire con precisione l’origine del rogo e valutare eventuali responsabilità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui