Il sogno di un emigrato che investe negli immobili a Luras.

La storia di Giacomo Mossa, 85enne originario di Luras, di ritorno al paese di origine dopo una vita da emigrato, è una di quelle che molti immigrati vorrebbero realizzare. L’imprenditore originario di Luras, emigrato in Germania all’età di 30 anni, ha scelto di tornare a casa per investire nel suo paese natale e creare opportunità di lavoro e ricchezza per i propri compaesani, dando nuova vita agli edifici abbandonati anche per via dello spopolamento. Dopo una vita trascorsa a Berlino, dove ha costruito il proprio successo nel settore turistico, Mossa ha deciso di destinare i risparmi di una vita a questo emozionante e ambizioso progetto.

L’obiettivo è chiaro: recuperare vecchie case e palazzetti abbandonati e trasformarli in una risorsa per la comunità. Un progetto che ruota attorno agli immobili dismessi a Luras e che punta a restituire identità e futuro a un borgo legato alle tradizioni del sughero e del granito.

Un albergo diffuso negli immobili abbandonati e una scuola di lingue nel cuore del Luras.

Come scrive La Nuova Sardegna, il primo stabile acquistato da Giacomo Mossa è già in fase di ristrutturazione. L’edificio ospiterà una scuola di alta formazione linguistica, destinata ad attirare studenti da fuori e a creare movimento nel centro storico. Accanto a questo progetto nascerà anche un albergo diffuso, pensato per valorizzare le diverse strutture recuperate e offrire ospitalità nel tessuto urbano del paese.

Nel percorso di acquisizione e riqualificazione degli immobili a Luras, Mossa si è affidato all’avvocato Salvatore Deiana, immobiliarista e titolare della International School Sardinia, con sedi a Tempio e Olbia. Sarà proprio questa realtà a gestire la nuova scuola di lingue, che rappresenta il primo tassello concreto del progetto.

Il sostegno dell’amministrazione e il valore per la comunità.

Dal palazzo comunale, il sindaco Leonardo Lutzoni segue con attenzione l’iniziativa, che l’amministrazione guarda con favore per l’impatto positivo sul paese. I cantieri sono già avviati e l’auspicio è di aprire la scuola e una parte dell’albergo diffuso entro la primavera.

Accanto all’ospitalità e alla formazione, uno degli spazi recuperati ospiterà anche uno showroom dedicato ai prodotti d’eccellenza del territorio, a partire dal vino. Un modo per legare il rilancio degli immobili a Luras alla promozione delle risorse locali.

Dalla Germania a Luras, una vita di lavoro che torna a casa.

Arrivato a Berlino come facchino d’albergo, Giacomo Mossa ha saputo costruire passo dopo passo la propria carriera fino a diventare imprenditore e tour operator. Nonostante le difficoltà personali e le perdite che hanno segnato la sua vita, non ha mai reciso il legame con Luras. Oggi, più italiano che tedesco, sceglie di lasciare un segno concreto nel suo paese, trasformando il sogno di un emigrato in un progetto di rinascita per l’intera comunità lurese.

