Checco Zalone fa il pieno a Olbia, in tanti per vedere Buen Camino

In tanti a Olbia per vedere il film di Checco Zalone.

Non è stato il maltempo a frenare l’afflusso di pubblico a Olbia, dove la proiezione del film Buen Camino di Checco Zalone ha richiamato numerosi spettatori. La pioggia caduta per gran parte della serata non ha scoraggiato i curiosi, che si sono presentati comunque davanti al cinema, determinati ad assistere alla visione.

L’interesse suscitato dall’artista ha reso necessario l’utilizzo di entrambe le sale disponibili, una scelta organizzativa che ha permesso di accogliere tutti coloro che avevano deciso di partecipare all’evento. Tra ombrelli aperti e attese all’ingresso, il pubblico ha dimostrato un’attenzione costante per la proiezione, confermando l’attrattiva dell’opera interpretata dal comico pugliese.

Il film Buen Camino segna il ritorno al cinema di Checco Zalone in una commedia italiana uscita nelle sale il 25 dicembre 2025. Diretto da Gennaro Nunziante e co-scritto dallo stesso Zalone, la pellicola racconta la storia di un uomo benestante e abituato ai lussi che si trova costretto a intraprendere il Cammino di Santiago per ritrovare la figlia adolescente scomparsa, trasformando un viaggio fisico in un percorso di scoperta personale e riflessione sul rapporto padre-figlia. La narrazione unisce momenti di comicità a spunti più profondi, esplorando temi come responsabilità, crescita emotiva e cambiamento.

