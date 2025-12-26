Un’altra barca in fiamme a Olbia, incendio in un catamarano

In un rimessaggio di Olbia fiamme a bordo di una barca

Nella tarda serata del giorno di Santo Stefano i vigili del fuoco di Olbia hanno spento le fiamme a bordo di una barca. La squadra del 115 è intervenuta d’urgenza in un’area di rimessaggio che si trova in viale Isola Bianca. A bordo di un catamarano c’era un principio d’incendio.

I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto e hanno individuato il focolaio che si trovava a poppa dell’imbarcazione. In questo periodo il catamarano si trova a secco su appositi invasi per lavori di manutenzione. “Grazie al rapido intervento degli operatori, le fiamme sono state circoscritte in breve tempo – spiegano -, evitando che il rogo si propagasse all’intera struttura in vetroresina e alle altre imbarcazioni situate nelle immediate vicinanze”.

“Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al monitoraggio termico dei locali interni per escludere la presenza di ulteriori focolai nascosti.

Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto non si segnalano persone ferite o intossicate, presente la Guardia costiera di Olbia”.

