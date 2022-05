Nomine a Olbia e in Sardegna.

Due top manager sardi tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di Rosina Zuliani e Adolfo Valsecchi e amministrano due grandi aziende in Sardegna.

Adolfo Valsecchi è amministratore delegato dal 2015 della Generale Conserve Spa con sede a Olbia, importante produzione di tonno con il marchio Asdomar. L’azienda ha 750 dipendenti ed è una delle più grandi in Italia, che con il 13% del mercato nazionale, è il secondo produttore italiano di conserve ittiche.

Rosina Zuliani, invece, è amministratore unico dal 1997 della Sgaravatti Geo Srl, con sede a Cagliari e provincia, con tre garden center, 32 ettari di vivaio e 2.500 mq di serre. Si occupa della progettazione e realizzazione di aree verdi e parchi in Italia e all’estero, con progetti in vari paesi del mondo. L’azienda si occupa di progetti di bonifica ambientale di terreni contaminati, in collaborazione con l’Università di Cagliari.