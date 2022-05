Il curioso aereo arrivato a Olbia.

E’ arrivato anche a Olbia uno dei nuovi aerei curiosi della Condor Airlines, la compagnia aerea tedesca che ha deciso di rinnovare la sua flotta facendola a strisce colorate. Non è certamente passato inosservato l’airbus A321 in arrivo in arrivo da Düsseldorf con un carico di turisti dalla Germania.

Dal rosso, al verde, fino al giallo. Ma l’idea non è piaciuta a tutti. Infatti nella pagina dei social dell’aeroporto di Olbia si sono scatenate una serie di reazioni anche di non gradimento. “Mai vista una livrea così brutta”. “Sembra un calzino” .“Pensavo fosse la ciminiera di Fiumesanto” e chi si chiede se le divise degli assistenti di volo sono uguali.

Ma i più hanno gradito l’idea, che ha evocato il colore degli ombrelloni nelle spiagge. Questa infatti l’intenzione dell’azienda. La compagnia tedesca ha deciso dare un tocco di colore alla flotta, per evocare le tonalità degli ombrelloni che si vedono nelle spiagge durante la stagione estiva. Gli aerei della Condor Airlines, con collegamenti anche a Olbia, viaggiano infatti verso le località di villeggiatura d’Europa e del mondo e presentano bande di colori diversi.