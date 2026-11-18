Le difficoltà nei trasporti dei cavalli atleti da e per Olbia.

Il trasporto marittimo dei cavalli atleti tra la Sardegna e la Penisola presenta criticità che coinvolgono direttamente Olbia, snodo centrale dei collegamenti isolani. Il problema riguarda gli autotrasportatori che, pur avendo prenotazioni regolari e rispettando tutte le procedure previste, si sono visti negare l’imbarco all’ultimo momento, nonostante le condizioni meteorologiche favorevoli. Una situazione che rischia di compromettere l’attività di un intero settore e sulla quale è intervenuto il deputato sardo Dario Giagoni, portando la questione all’attenzione della Camera dei deputati. Nel suo intervento in Aula, il parlamentare ha evidenziato le difficoltà incontrate negli ultimi giorni nei porti di Genova, Livorno e Roma, dove alcuni trasportatori diretti da e verso l’Isola non hanno potuto imbarcarsi per decisioni assunte dai comandanti delle navi.

“Prenotazioni regolari, procedure rispettate e condizioni meteorologiche favorevoli. Eppure, per chi trasporta cavalli da e verso la Sardegna, tutto questo rischia di non bastare per ottenere l’imbarco. Una situazione inaccettabile, che sta mettendo in difficoltà un intero comparto. La Sardegna non può essere penalizzata due volte: prima dalla propria condizione insulare e poi da un sistema di trasporti che, anziché garantire i collegamenti, finisce per ostacolarli”.

Cavalli atleti e imbarco negato, le difficoltà del settore.

Giagoni ha sottolineato come il trasferimento degli equini destinati alle competizioni sportive richieda organizzazione, rispetto delle scadenze e particolare attenzione al benessere degli animali. Non si tratta, infatti, di trasportare merci ordinarie, ma di movimentare cavalli atleti che devono raggiungere luoghi di allenamento e appuntamenti agonistici programmati: “Un cavallo atleta non è un comune carico mercantile. Dietro ogni trasferimento ci sono impegni sportivi, programmazione, tutela del benessere animale e il lavoro di un’intera filiera”. Alle difficoltà organizzative si somma anche il peso economico dei collegamenti marittimi. Il deputato ha portato come esempio la tratta Olbia-Livorno, dove un viaggio di andata e ritorno con un van destinato al trasporto di due cavalli può arrivare a costare circa 1.300 euro. Una spesa considerevole, aggravata dall’impossibilità di avere certezze sulla partenza. Secondo Giagoni, proprio l’incertezza di poter effettuare regolarmente il viaggio rappresenta oggi l’aspetto più preoccupante per gli operatori.

Insularità e tutela degli animali, il richiamo alla Costituzione.

Nel suo intervento il parlamentare ha richiamato anche i principi costituzionali relativi alla protezione degli animali e le particolari condizioni geografiche della Sardegna. Per l’Isola, il trasporto marittimo non rappresenta un’alternativa tra diverse modalità di collegamento, ma una necessità imprescindibile per raggiungere il resto del Paese. “La nostra Repubblica ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali della Costituzione. È un principio che deve trovare applicazione concreta anche nei collegamenti marittimi con la Sardegna. Per noi sardi il trasporto via mare è una necessità, non una scelta: non abbiamo alternative su gomma o su rotaia”.

Giagoni chiede un tavolo urgente e regole uniformi.

La richiesta avanzata al Governo è quella di intervenire rapidamente per affrontare una situazione che coinvolge allevatori, proprietari di cavalli, allenatori, trasportatori e operatori del comparto ippico. Giagoni ha precisato che la sicurezza della navigazione deve restare una priorità assoluta, ma ha contestato la possibilità che decisioni discrezionali possano tradursi in ostacoli ingiustificati per chi viaggia rispettando le disposizioni. Tra le proposte avanzate figurano la convocazione immediata di un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati, la definizione di protocolli chiari e omogenei e l’introduzione dell’obbligo di motivare per iscritto ogni eventuale diniego d’imbarco. Chiesto inoltre un rafforzamento dei controlli da parte delle Capitanerie di porto sulle decisioni adottate dai comandanti delle navi. L’obiettivo è arrivare a procedure trasparenti, applicate in maniera uniforme nei diversi porti, che consentano di conciliare la sicurezza marittima con le esigenze del trasporto degli animali.

“Non possiamo permettere che queste criticità compromettano il lavoro di allevatori, proprietari, allenatori, trasportatori e operatori del settore ippico. L’insularità non può diventare un cappio al collo per chi vive e lavora nella nostra Isola. Servono regole chiare e applicate in maniera uniforme, per garantire collegamenti affidabili nel pieno rispetto della sicurezza e del benessere degli animali”, conclude Giagoni.

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