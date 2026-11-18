Il caso della villa di Gianluca Vacchi ad Arzachena.

Il vincolo idrogeologico torna al centro del caso giudiziario legato alla residenza di lusso che Gianluca Vacchi stava costruendo a Pantogia, nel territorio di Arzachena. Durante l’ultima udienza è emerso che il Corpo Forestale ha rilasciato l’accertamento di conformità proprio su uno degli aspetti contestati dalla Procura di Tempio Pausania. Il procedimento vede imputati l’imprenditore bolognese, il direttore dei lavori Giovanni Faggioli e il costruttore Giovanni Maria Filigheddu. I tre devono rispondere di presunti abusi edilizi e paesaggistici. A Faggioli viene contestata anche l’ipotesi di false attestazioni.

In aula, davanti al giudice, sono comparsi i primi testimoni dell’accusa. Un ispettore della Forestale e un tecnico comunale che, all’epoca, si occupava di contrastare gli abusi edilizi. Le deposizioni hanno riguardato i controlli eseguiti nel cantiere. L’immobile, dal valore stimato di 15 milioni di euro, è sotto sequestro dall’estate 2023. Per gli inquirenti sarebbe stato realizzato senza le necessarie autorizzazioni in una zona esposta a elevato rischio idrogeologico e frane. La difesa respinge ogni addebito e sostiene la regolarità delle opere. La prossima udienza è fissata al 14 dicembre, quando saranno ascoltati altri due testimoni dell’accusa.

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