L’inchiesta sui cavalli morti nel traghetto per Olbia.

La morte di 4 cavalli a bordo di una nave Moby, avvenuta nel luglio 2020, è al centro di una indagine della Procura di Tempio. Si intende far luce sulla vicenda attraverso un procedimento penale riguardante i fatti avvenuti sul traghetto che da Civitavecchia avrebbe dovuto raggiungere Olbia.

I cavalli avrebbero dovuto gareggiare all’ippodromo di Chilivani, ma all’arrivo della nave erano morti a causa del caldo. Il giudice per l’udienza preliminare a chiesto il rinvio a giudizio, il prossimo 21 aprile, del comandante del traghetto, primo ufficiale di coperta, allievo di coperta e l’autista incaricato del trasporto degli animali. Secondo l’accusa, nella nave non furono attivate le pratiche riguardanti il trasporto in sicurezza.