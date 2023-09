Data in adozione 19 anni a Olbia, la nonna si pente: “Tua madre ti pensa”

L’appello di una nonna che cerca la nipote data in adozione a Olbia.

Non accade solo nei film. Capita molto spesso che i figli adottati e i genitori che non hanno riconosciuto i loro figli dopo anni si mettano alla loro ricerca. Sui social una nonna da Olbia, di nome Erik Martini, ha scritto un appello per mettersi alla ricerca di sua nipote, oggi data in adozione.

L’appello è stato pubblicato sulla pagina “Ti cerco. Appelli di persone che cercano le loro origini e i propri cari”. La nonna si è affidata ai social, sperando che la ragazza legga l’appello e si metta in contatto con la famiglia di origine per riabbracciare la mamma ed esaudire il suo desiderio.

”Cerco una ragazza, che è stata adottata – si legge nell’appello -. È nata a Olbia (Sardegna) l’11 dicembre del 2004. Se ti riconosci in questa data, e vuoi contattarmi, io sono disponibile al dialogo e a spiegarti perché sei stata data in adozione, non per volere di tua mamma, che oggi ha 34 anni. Io sono tua nonna e oggi ho 54 anni. Tua mamma ti pensa sempre, sei sempre nel suo cuore e nei suoi pensieri. Io forse non merito di vederti, ma tua mamma sì, lei non c’entra niente, aveva solo 15 anni. Ringrazio chiunque legga questo messaggio e magari ti conosce, farci mettere in contatto, per togliere questo gran dolore a mia figlia”.

