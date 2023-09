Grande attesa per Raf alla Festa Manna di Luogosanto

Concerto del cantante Raf sabato a Luogosanto.

Oggi 7 settembre, Luogosanto è entrata nel vivo dei festeggiamenti della Festa Manna di Gaddura, arrivata alla sua 795esima edizione. La giornata è iniziata inizia con l’ultima Novena (“Lu ‘èsparu”) e continua alle 17:30 con la “Festa di li banderi“, durante la quale vengono accolte le confraternite e le comunità religiose di tutta la Gallura. Il corteo, aperto dalla Banda di Tempio, include bandiere religiose e ceri votivi.

Dopo il Rosario, è prevista la celebrazione della Messa, animata dal coro Luigi Perosi di Olbia. Successivamente, si tiene la processione penitenziale del “Rito del fuoco”. Dopo questi momenti religiosi, il programma prevede un’esibizione di “Canti a ghitterra” galluresi e un concerto dei Bertas a partire dalle 21:00.

Domani, 8 settembre, è la “Festa Manna” in onore di Maria Bambina. La giornata inizia alle 10 con una solenne processione in onore di Nostra Signora di Locusantu, seguita da un lungo corteo di fedeli, autorità religiose e civili, cavalieri, gruppi folk e dalla banda musicale di Tempio.

Successivamente, si tiene la “Missa Manna” nella Basilica, presieduta dal vescovo. Nel pomeriggio, alle 18:30, c’è un’altra Messa cantata da Sandro Fresi e Marco Muntoni del progetto Kindä, seguita da un breve concerto di questi ultimi, accompagnati dalla voce di Laura Fresi e da “lu Baddittu”. Alle 19:30 si esibisce il gruppo folk Civitas Mariana. In serata, ci sono tre concerti: alle 21:30 esibizione della tribute band Vasco Modenapark, alle 22:30 il concerto di Luna Melis e alle 23:30 il Dj Walter Fargi di Radio 105.

Concerto di Raf a Luogosanto.

Sabato 9 settembre, la giornata inizia con la Messa al mattino seguita da una processione in onore di San Giuseppe. Il momento clou della Festa Manna è previsto per la sera alle 23:00 con lo spettacolo più atteso, il concerto di Raf, che presenterà brani del tour 2023 “La mia casa”. Il cantante si esibirà in piazza Incoronazione.

