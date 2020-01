Chi era l’assessore Andrea Altea.

Ha generato profondo dispiacere, non solo ad Aggius, la morte di Andrea Altea l’assessore morto questa mattina in una drammatica battuta di caccia alla periferia del paese. In pochi minuti la notizia ha fatto il giro della Gallura dove il 43enne era conosciuto e stimato.

Diplomato in ragioneria e laureato in economia e commercio, svolgeva la professione di consulente del lavoro. Amava e promuoveva i piatti della cucina tipica gallurese.

Dal 2014 avviato una collaborazione con l’associazione Borghi Autentici d’Italia, occupandosi di promozione e programmazione turistica, tra cui la bandiera arancione del Touring. Eletto alle elezioni amministrative, era stato nominato assessore al Turismo nella giunta del sindaco Nicola Muzzu.

