Chiosco in fiamme davanti al cimitero di Olbia, indagini in corso

Le indagini sul chiosco in fiamme a Olbia.

È stato il buio della notte a fare da sfondo all’incendio che ha interessato un chiosco di fiori in via Roma, proprio davanti all’ingresso del cimitero di Olbia. Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno avvolto la struttura destinata alla vendita di fiori e un rimorchio cabinato sistemato nello spiazzo che si apre di fronte ai cancelli del camposanto.

L’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo ed evitare che il fuoco si propagasse ulteriormente, mettendo in sicurezza l’area e riducendo i rischi di danni più gravi. L’intervento degli operatori del 115 si è rivelato decisivo per riportare la situazione sotto controllo.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Olbia, che hanno immediatamente avviato le verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso e serviranno a chiarire le cause dell’incendio, che al momento restano ancora da accertare. Non si esclude alcuna ipotesi, che spazia dal cortocircuito all’atto doloso.

