Ragnedda sotto interrogatorio per la scomparsa di Cinzia Pinna

Cinzia Pinna

24 Settembre 2025

di Pietro Serra

Gli inquirenti ascoltano l’imprenditore per la scomparsa di Cinzia Pinna.

Svolta nell’inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo sparita l’11 settembre a Palau. L’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda è sotto interrogatorio.

Al vaglio la posizione dell’imprenditore gallurese.

Nel frattempo, i Ris dei carabinieri hanno avviato rilievi anche nella residenza di Ragnedda, un’indagine che ha portato a un aggravamento della posizione dell’imprenditore. L’inchiesta, in costante evoluzione, concentra l’attenzione sui movimenti e sulle azioni dell’uomo nei giorni successivi alla sparizione di Cinzia Pinna, mentre l’intera provincia di Sassari segue con apprensione ogni sviluppo della vicenda.

Le indagini dei carabinieri proseguono senza sosta.

I carabinieri proseguono con accuratezza nella raccolta di elementi e prove, lavorando senza sosta per ricostruire ogni dettaglio della vicenda. L’obiettivo è chiarire rapidamente le circostanze della scomparsa e fare completa luce sul destino della giovane donna, fornendo risposte certe a familiari e comunità, profondamente colpiti dall’accaduto. L’attività investigativa comprende sopralluoghi, analisi dei reperti e approfondimenti su movimenti e contatti, nella speranza di giungere a risultati concreti nel minor tempo possibile.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI