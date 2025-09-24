Il Ris nello stazzo di un imprenditore vinicolo cerca tracce di Cinzia Pinna

L’imprenditore Emanuele Ragnedda sarebbe l’ultima persona ad aver visto Cinzia Pinna a Palau e i Ris esaminano il suo stazzo. La 33enne di Castelsardo sarebbe salita a bordo della sua auto nelle prime ore del 12 settembre e nessuno l’avrebbe più vista. Fondamentali per la ricostruzione di quelle ore le registrazioni delle videocamere di sorveglianza sparse per Palau. Secondo gli inquirenti i due potrebbero essere andati nella sua casa e le ricerche ora sono concentrate in quello stazzo. La tenuta vitivinicola Conca Entosa si trova nelle campagne di Palau e lì gli specialisti del Ris arrivati da Cagliari stanno raccogliendo reperti.

Secondo la pista che sta seguendo la Procura di Tempio la ragazza potrebbe aver perso lì’ la vita, per cause ancora da chiarire, visto che si indaga per omicidio. C’è una seconda persona indagata e potrebbe essere chi si è occupato, o potrebbe aver aiutato Ragnedda, a far sparire il corpo. La svolta sul giallo di Palau è vicina.

