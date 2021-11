Irregolarità e violazioni delle norme anti covid: chiusa una discoteca

Attività sospesa per la discoteca “Skin Club” di Cagliari.

Durante alcuni controlli gli agenti della divisione Polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Cagliari hanno sospeso l’attività della discoteca “Skin Club”. Nel locale è stata infatti accertata accertata la mancanza delle autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività di somministrazioni di alimenti e di bevande e per le attività di ballo e di intrattenimento.

Durante i controlli la Polizia ha accertato inoltre accertato plurime violazioni della normativa anticovid, sugli assembramenti e sull’utilizzo delle mascherine protettive, motivi per i quali ha anche ha sanzionato la discoteca.

I controlli sono stati intensificati dopo l’accoltellamento che si è verificato nella nottata del 15 novembre, quando all’uscita dal locale era rimasto ferito un giovane cagliaritano di venti anni. Per quel fatto, dopo un’indagine lampo e tante reticenze da parte dei gestori dello “Skin Club” e degli addetti alla sicurezza, la Squadra Mobile aveva denunciato un pregiudicato di 21 anni di Decimomannu che, evaso dagli arresti domiciliari, era andato in discoteca, dove aveva litigato con la vittima per futili motivi.