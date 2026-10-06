Chiusa la rampa sulla provinciale, l’ordinanza del Comune di Olbia

L’ordinanza del Comune di Olbia.

Proseguono a Olbia le modifiche legate alle attività di monitoraggio del traffico e alla progettazione dell’opera alternativa alla strada statale 125. È stata emanata oggi l’ordinanza dirigenziale numero 570, che dispone la prosecuzione della chiusura della rampa di accesso alla strada provinciale 14M nel tratto all’intersezione tra via Giambattista Vico e via Roma, nelle immediate vicinanze delle cosiddette “case minime”. Il provvedimento è collegato all'”Intervento di monitoraggio del traffico, opera alternativa strada statale 125“, avviato per raccogliere dati utili alla programmazione dei prossimi interventi.

Novità anche in via Giambattista Vico, dove sarà interdetto il passaggio nel tratto compreso tra l’incrocio con via Venafiorita e la rampa. L’accesso resterà comunque garantito ai residenti. Le limitazioni interesseranno dunque un’area già sottoposta a modifiche e saranno necessarie per consentire lo svolgimento delle attività previste dall’intervento. I dati raccolti serviranno a valutare i flussi e a individuare soluzioni in grado di rendere più funzionale la rete stradale.

“Proseguiamo con questa importante attività, sempre nell’ottica di migliorare la gestione dei flussi di traffico e garantire una circolazione più sicura ed efficiente”, commenta il sindaco Settimo Nizzi. Il primo cittadino ringrazia inoltre i cittadini per «la collaborazione e la pazienza» e ricorda che “questi monitoraggi sono fondamentali per programmare i prossimi interventi che renderanno la nostra viabilità più moderna e funzionale”.

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