Niente acqua a Tempio Pausania, disagi in diverse strade

Disagi con l’acqua in diverse strade di Tempio Pausania.

Disagi in arrivo per alcune utenze di Tempio Pausania nella giornata di giovedì 8 ottobre, quando Abbanoa eseguirà nuovi interventi sulla rete idrica nell’ambito del progetto “Interventi Por Fesr 2021-2027 – Efficientamento della rete idrica del Comune di Tempio Pausania“.

Le operazioni riguarderanno il collegamento delle nuove condotte e, contestualmente, la disconnessione di quelle ormai obsolete. Per consentire alle squadre di completare le lavorazioni in sicurezza sarà necessario interrompere il flusso idrico dalle 8 alle 16. La sospensione interesserà le utenze presenti in via Enrico De Nicola, via Naddeo, via Nino Visicale, via Gronchi, via Pala, via Silvestro Manconi e via Salvatore Manconi.

Durante l’intervento, il personale di Abbanoa sarà impegnato nelle necessarie manovre di regolazione dei flussi provenienti dai serbatoi. L’obiettivo è gestire nel modo più efficace possibile le riserve idriche disponibili durante la fase di fermo dell’erogazione. Secondo quanto comunicato dal gestore, il servizio dovrebbe tornare regolare a partire dalle 17:30, salvo eventuali imprevisti che potrebbero determinare uno slittamento dei tempi previsti. Per i residenti delle strade interessate si prospetta quindi una giornata caratterizzata da una temporanea sospensione dell’acqua, necessaria per consentire l’avanzamento dei lavori di ammodernamento della rete idrica cittadina.

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