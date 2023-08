Martina Smeraldi e le altre, la Gallura assaltata da bellissime vip

La Sardegna e la Gallura accoglie tante bellissime vip.

Ex Veline, attrici e tantissime belle vip dello spettacolo italiano. La Costa Smeralda a Ferragosto è stata letteralmente assaltata da tantissime donne del mondo dello spettacolo, che hanno affollato i locali più in della località gallurese.

Non che fosse una novità vedere vip scegliere uno dei luoghi più esclusivi d’Italia come meta delle proprie vacanze, del resto la Gallura è rinomata da ormai mezzo secolo come un luogo molto attraente, grazie a un mare cristallino e una movida che per 60 anni non ha eguali in altre parti del Paese. Locali come il Phi Beach di Baja Sardinia, il Billionaire e altri in questi giorni sono stati frequentati da ex Veline bellissime come Shaila Gatta e Giulia Pelagatti. Le due ballerine more di Striscia la Notizia hanno mostrato i loro fisici perfetti in barca e la sera si sono date alla pazza gioia nei locali.

Fisici stupendi tra le onde e sui social sale la temperatura.

Fino a qualche giorno fa, in Sardegna c’è stata anche un’altra vip, l’ex Velina Melissa Satta, che, dopo essere stata a Porto Cervo, ora si trova in Spagna per proseguire le sue lunghissime vacanze. In Gallura quest’anno è venuta anche Elisabetta Canalis, che quest’anno era in compagnia con il suo allenatore della kickboxing Georgian Cimpeanu, suo attuale compagno. Tra spiagge stupende e location costose, l’ex Velina ha sfoggiato un fisico atletico e perfetto grazie ai suoi costanti allenamenti che non ha interrotto nemmeno in vacanza.

Una gara di curve tra donne dello spettacolo. In questi giorni stanno trascorrendo le loro vacanze in Costa Smeralda anche alcune “vippone” del Grande Fratello Vip, tra cui anche Soleil Sorge. L’ex gieffina si è data da fare anche lei a mostrare le “grazie” durante il giorno e la sera ha girato locali come il Billionaire con il suo “ex coinquilino” della casa più spiata d’Italia, Giacomo Urtis, conosciuto anche come il chirurgo estetico dei vip.

Ma la Gallura non è stata meta soltanto di “vippone” e Veline, ma anche di talentuose attrici. Infatti la località vip è stata scelta anche dalla bellissima attrice Manuela Arcuri, che si è scatenata nei locali in della Costa Smeralda, mostrando un fisico statuario. Ieri sera anche Martina Smeraldi, pornodiva di Cagliari e una delle donne più desiderate al mondo, si trovava a Porto Cervo con un’amica. Qui la 24enne ha incontrato l’amico Giacomo Urtis dopo aver mangiato al Cantera, ristorante della località.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui