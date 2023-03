Tentato omicidio a Berchidda, cosa sappiamo e cosa è successo

Il tentato omicidio a Berchidda.

Si trova ancora ricoverata in ospedale la donna di Berchidda che, nelle scorse ore, è stata brutalmente aggredita da un 40enne di nazionalità romena. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione, che stanno ricostruendo l’accaduto.

L’aggressore avrebbe brutalmente picchiato la sua compagna con estrema violenza, causando alla donna traumi e fratture in diverse parti del corpo. La vittima, infatti, sarebbe stata colpita ripetutamente con calci e pugni alla testa, anche quando era già a terra e incapace di difendersi. La situazione ha rivelato come questa aggressione fosse solo l’ultima di una lunga serie di atti violenti subiti dalla donna, anche in passato a Olbia.

Quando i militari dell’Arma sono giunti nella casa della coppia per arrestare l’uomo, il 40enne ha continuato a colpire la sua compagna, dimostrando un comportamento estremamente pericoloso e violento. Solo l’intervento dei carabinieri è riuscito a fermare l’uomo e a scongiurare il rischio di ulteriori danni alla vittima. Il giudice, su richiesta della Procura, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il romeno.

